ANP Wall Street begint voorzichtig aan de week

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag zonder grote uitslagen aan de week begonnen. Beleggers verwerken cijfers van oliedienstverlener Halliburton en fastfoodconcern McDonald's. Verder zijn de markten nog in de ban van de inauguratie van president Donald Trump.

Door ANP - 23-1-2017, 15:46 (Update 23-1-2017, 15:46)

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent lager op 19.815 punten. De bredere S&P 500 daalde ook 0,1 procent tot 2269 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging een fractie omhoog naar 5558 punten.

Halliburton maakte bekend dat het in 2016 diep in de rode cijfers is beland, vooral vanwege de malaise in de oliesector. De Noord-Amerikaanse oliemarkt trekt inmiddels weer aan, maar internationaal wordt pas later dit jaar herstel verwacht door het bedrijf, wiens beurswaarde 3,1 procent aandikte.

McDonald's wist met zijn kwartaalcijfers de verwachtingen van analisten te overtreffen, maar leverde desondanks 1,5 procent in. De verkopen in filialen die langer dan een jaar open zijn namen wereldwijd sterker toe dan kenners hadden gedacht. Wel zwakte de opmars van het 'all day breakfast' wat af.