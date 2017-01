Tata bouwt overslaghaven IJmuiden

IJMUIDEN - Tata Steel bouwt in IJmuiden een nieuwe overslaghaven voor staalschroot dat in de fabriek wordt gerecycled. Volgens het staalbedrijf vormt de nieuwe overslaghaven, die in de bestaande haven op het terrein van Tata wordt gevestigd, een duurzamer alternatief ten opzichte van de huidige locatie waar boten aanmeren voor het lossen van schroot.

Nu wordt schroot gelost bij Velserkom, vlakbij de veerpont over het Noordzeekanaal. Daarna moeten vrachtwagens op en af rijden om het staal af te leveren bij de fabriek. In de nieuwe situatie kunnen binnenvaartschepen rechtstreeks lossen in de Staalhaven.

Naast een duurzamer alternatief spreekt Tata ook van logistieke voordelen. De nieuwe overslaghaven moet begin 2018 gereed zijn. Bij Tata in IJmuiden wordt jaarlijks circa 1,5 miljoen ton staal gerecycled.

Voor het laden en lossen van rollen staal maakt Tata tegenwoordig gebruik van de zogeheten overdekte All Weather Terminal naast Velserkom.