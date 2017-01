Kruidvat haalt ontkalker terug

ANP Kruidvat haalt ontkalker terug

DEN HAAG - Kruidvat roept flessen met ontkalkingsmiddelen voor waterkokers en koffiezetapparaten terug. Het gaat om het middel Kruidvat Formula Expert ontkalker en Kruidvat ontkalker.

Door ANP - 23-1-2017, 8:21 (Update 23-1-2017, 8:21)

Het risico bestaat dat bij gebruik in een waterkoker of koffiezetapparaat de vloeistof gaat schuimen en overkookt. Dat kan ernstige brandwonden veroorzaken en kortsluiting in de apparatuur. Mensen kunnen de flessen van 250 ml terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug.