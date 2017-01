Rode cijfers voor beurs Tokio

ANP Rode cijfers voor beurs Tokio

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is maandag met verlies gesloten. Beleggers in de Japanse hoofdstad reageerden op de inauguratietoespraak van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump van afgelopen vrijdag. De yen ging in waarde omhoog tegenover de dollar.

Door ANP - 23-1-2017, 7:32 (Update 23-1-2017, 7:32)

De Nikkei-index eindigde 1,3 procent lager op 18.891,03 punten. Trump liet in zijn toespraak weten als president de Amerikaanse belangen voorop te stellen, maar gaf verder geen nieuwe details over zijn economische beleid.

Het noodlijdende technologieconcern Toshiba sprong ruim 9 procent omhoog. Verschillende investeerders zouden interesse hebben in de geheugenchipdivisie van Toshiba. Het bedrijf overweegt een deel van die tak te verkopen om zo zijn financiële problemen te verlichten. De afgelopen tijd is het aandeel Toshiba hard gedaald vanwege grote afschrijvingen bij de nucleaire activiteiten van het concern.

In Hongkong noteerde de Hang Seng in de tussentijdse handel nagenoeg onveranderd. De Kospi in Seoul liet een kleine plus optekenen, terwijl de All Ordinaries in Sydney een min van 0,7 procent liet zien.