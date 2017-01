Shell verkoopt belang in Sadaf aan Sabic

ROTTERDAM ( - ) - Shell verkoopt zijn belang van 50 procent in de petrochemische joint venture Sadaf in Saudi-Arabië aan zijn partner Sabic. De petrochemiereus betaalt 820 miljoen dollar aan het Brits-Nederlandse olie- en gasbedrijf, zo meldt Shell zondag.

Door ANP - 22-1-2017, 13:04 (Update 22-1-2017, 13:32)

Sadaf werd in 1986 opgezet door Shell en het Saudische Sabic. De joint venture, die bestaat uit zes grootschalige installaties met een jaarlijkse productie van 4 miljoen ton, zou doorlopen tot 2020, maar wordt nu voortijdig afgebroken door Shell.

Shell geeft aan zich meer toe te willen leggen op zijn raffinageactiviteiten. Het concern benadrukt dat de deal geen gevolgen heeft voor zijn andere activiteiten in Saudi-Arabië. Shell heeft nog een raffinagesamenwerking met het Arabische staatsbedrijf Aramco in het land.

Sabic, dat grotendeels in handen is van de Saudische overheid, wil Sadaf integreren met andere bedrijfsonderdelen. Ook kondigde het aan aanvullende investeringen voor Sadaf in petto te hebben.

De deal moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. De afronding wordt later dit jaar verwacht.