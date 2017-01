Nieuw vliegveld Berlijn ook in 2017 niet open

ANP Nieuw vliegveld Berlijn ook in 2017 niet open

BERLIJN - Het geplaagde vliegveld in aanbouw van de Duitse hoofdstad Berlijn gaat ook dit jaar niet open. Dat zei topman Karsten Mühlenfeld van de luchthaven zaterdag.

Door ANP - 21-1-2017, 13:11 (Update 21-1-2017, 13:11)

De bouw van het vliegveld Berlin Brandenburg (BER) is al jaren een hoofdpijndossier voor de autoriteiten. De luchthaven had eigenlijk al in 2010 in gebruik moeten worden genomen. De deadline werd verschoven naar 2017, maar ook dat bleek te optimistisch. De bouwkosten vallen ondertussen miljarden euro's hoger uit dan oorspronkelijk gepland.

Uit informatie waar persbureau DPA over beschikt, blijkt dat er onder meer problemen zijn met de bedrading van veel deuren op de luchthaven. Daardoor zouden problemen kunnen ontstaan als brand uitbreekt.