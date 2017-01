Onderzoek naar bankierscontacten Draghi

BRUSSEL - De Europese Ombudsman stelt een onderzoek in naar de contacten die ECB-voorzitter Mario Draghi heeft met topmannen van private banken. De waakhond bekijkt het lidmaatschap van de Italiaan van de Groep van 30, een discussieforum waar tal van toplieden uit de financiële wereld en van centrale banken in zitten. Sommigen van hen leiden een bank waarop de Europese Centrale Bank (ECB) toezicht houdt.

20-1-2017

Het onderzoek komt er na een klacht van Corporate Europe Observatory (CEO). Een eerdere klacht hierover van deze lobbywaakhond uit 2012 werd terzijde geschoven, maar volgens CEO zijn de omstandigheden vanwege de grotere toezichtsrol van de Europese Centrale Bank nu anders.

Ombudsvrouw Emily O’Reilly vraagt in een brief aan Draghi alle relevante documenten te laten inzien om de rol van de ECB in de Groep van 30 te kunnen analyseren. Zij zegt nog geen standpunt in te nemen, behalve dat ,,nader onderzoek gerechtvaardigd’’ is.