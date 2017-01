Sterkste stijging huizenprijzen sinds 2002

DEN HAAG - De huizenprijzen in Nederland zijn vorige maand het sterkst toegenomen sinds mei 2002. Koopwoningen waren in december 6,7 procent duurder dan in dezelfde maand in 2015, meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster vrijdag.

In heel 2016 zijn de prijzen door de bank genomen zo'n 5 procent omhoog gegaan. De huizenprijzen laten al een paar jaar weer een stijgende lijn zien. Vergeleken met het dieptepunt van de woningmarkt in juni 2013 zijn huizen bijna 14 procent duurder geworden. De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen bevindt zich inmiddels weer op het niveau van november 2005. Dat is wel nog altijd een kleine 11 procent onder het piekniveau van augustus 2008.

In Rotterdam zijn de huizenprijzen voor het eerst weer hoger dan voor de crisis. Dit was eerder al het geval in Amsterdam en Utrecht. Van de vier grootste steden ligt alleen in Den Haag het prijsniveau nog onder de piek in 2008.

In andere delen van het land zijn woningen nog een stuk goedkoper. Toch zitten de huizenprijzen in alle provincies in de lift. De prijsstijgingen doen zich bovendien voor bij alle soorten woningen.

Er zijn vorig jaar alles bij elkaar 214.793 woningen verkocht. Dat is het hoogste aantal ooit gemeten. Met de transacties was een totaal bedrag gemoeid van ruim 52 miljard euro. Vooral de maand december was met 25.280 verkopen een uitschieter. Dinsdag werd al gemeld dat het aantal verkochte woningen in december ruim een zesde hoger lag dan een jaar eerder.