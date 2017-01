Meer winkels en omzet voor Beter Bed

UDEN - Beddenfabrikant Beter Bed heeft afgelopen kwartaal meer omzet geboekt, vooral doordat er meer winkels werden geopend. Hogere kosten en aanhoudende problemen in Duitsland zorgden echter voor een slechter resultaat dan een jaar eerder, maakte het Udense bedrijf vrijdag bekend.

Door ANP - 20-1-2017, 8:31 (Update 20-1-2017, 8:31)

De totale omzet van Beter Bed kwam in het vierde kwartaal uit op 111,8 miljoen euro. Dat betekende een stijging van bijna 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. De vergelijkbare omzetgroei, dus bij winkels die langer dan een jaar open zijn, steeg met 4,6 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda) slonk met ruim 9 procent tot 14,1 miljoen euro.

De omzet in Duitsland, de belangrijkste markt voor Beter Bed, daalde met krap 3 procent. Volgens Beter Bed weten minder Duitsers de weg naar zijn winkels te vinden. De krimp was vorig kwartaal wel minder sterk dan in de voorgaande kwartalen.