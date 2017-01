Minder winst voor American Express

NEW YORK - American Express heeft in het laatste kwartaal van 2016 de winst zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf zag zich genoodzaakt vrij fors te investeren in marketing en promotie, bedoeld om de groei een impuls te geven. Dat maakte de creditcardmaatschappij donderdag bekend.

Door ANP - 19-1-2017, 22:21 (Update 19-1-2017, 22:21)

Onder de streep hield American Express afgelopen kwartaal 825 miljoen dollar (774 miljoen euro) over, tegen 899 miljoen euro een jaar eerder. Ook de opbrengsten stonden onder druk. Die daalden met 4 procent naar iets meer dan 8 miljard dollar.

De voorzieningen voor slechte kredieten gingen ten opzichte van een jaar eerder met 9 procent omhoog naar 625 miljoen dollar. Dat komt vooral door een groei van de uitstaande kredieten, de kredietkwaliteit bleef volgens de firma op peil.