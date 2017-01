Ahold Delhaize uitblinker op vlak Damrak

AMSTERDAM ( - ) - Ahold Delhaize was donderdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam, waar verder weinig te beleven viel. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de daarop volgende toelichting van voorman Mario Draghi konden niet voor spektakel zorgen.

Door ANP - 19-1-2017, 17:45 (Update 19-1-2017, 18:20)

De toonaangevende AEX-index sloot nagenoeg vlak op 484,64 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 685,68 punten. De belangrijkste graadmeters op de aandelenmarkten in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 0,5 procent lager de handel uit.

Ahold Delhaize was de sterkste stijger in de AEX met een plus van bijna 6 procent. Dat was te danken aan beter dan verwachte omzetcijfers. Vooral in de Verenigde Staten, de grootste markt voor het Nederlands-Belgische fusiebedrijf, gingen de zaken afgelopen kwartaal voor de wind.

TMG

Ook de Telegraaf Media Groep (TMG) stond opnieuw in de schijnwerpers. Televisiemagnaat John de Mol heeft zijn belang uitgebreid naar ruim 20 procent. Dat voedde speculaties dat er mogelijk meer in het vat zit dan het bod dat het Belgische Mediahuis vorige maand aankondigde.

Bij de kleinere fondsen steeg de koers van TMG 4,6 procent naar 5,91 euro. Dat is inmiddels 12,5 procent meer dan de 5,25 euro per aandeel die Mediahuis en de familie van Puijenbroek, nu al grootaandeelhouder met een belang van ruim 40 procent, bereid zijn op tafel te leggen.

Heijmans

Bouwbedrijf Heijmans werd 5,4 procent meer waard. Het noodlijdende bedrijf heeft samen met twee partners de voorlopige gunning gekregen voor het project Zuidasdok in Amsterdam. De opdracht omvat onder meer het verbreden en gedeeltelijk ondergronds brengen van snelweg A10.

Het nieuws dat de ECB voorlopig niets verandert aan zijn ruime monetaire beleid, en in oplopende inflatie nog geen bewijs ziet dat de prijsontwikkeling in de eurozone structureel aantrekt, had weinig effect op de aandelenmarkten. Wel stond de euro wat onder druk. De munt was 1,0630 dollar waard, tegen 1,0675 een dag eerder.

De prijs van een vat Amerikaanse olie ging donderdag 0,6 procent omhoog naar 51,36 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder bij 54,20 dollar per vat.