ANP 'CE-keurmerk geen garantie voor veiligheid'

DEN HAAG - Het Europese keurmerk CE voor consumentenproducten is geen garantie dat een product echt veilig, gezond en milieuvriendelijk is. Jaarlijks worden gemiddeld achthonderd producten met CE erop ontdekt die onveilig of schadelijk zijn. Dat zei de Algemene Rekenkamer donderdag te concluderen uit onderzoek.

Door ANP - 19-1-2017, 13:34 (Update 19-1-2017, 13:34)

Volgens de rekenkamer is het CE-keurmerk eigenlijk geen écht keurmerk, maar meer een logo. Fabrikanten mogen het symbool immers zelf aanbrengen op hun producten.

Het systeem achter CE is volgens de onderzoekers niet waterdicht. De regels zijn soms onduidelijk. Daarnaast worden nieuwe producten alleen getest door lokale instanties in de lidstaat waar het product het eerst op de markt wordt gebracht. De kwaliteit van die controles verschilt per land.

De Algemene Rekenkamer heeft het kabinet gevraagd te zorgen voor beter toezicht en meer informatie-uitwisseling tussen keurinstanties in lidstaten. Het ministerie van Economische Zaken zegt daar inmiddels gevolg aan te hebben gegeven.