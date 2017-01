Ahold Delhaize in schijnwerpers op Damrak

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een kleine winst aan de nieuwe handelssessie begonnen. Aan het Damrak ging veel aandacht uit naar supermarktconcern Ahold Delhaize, dat de omzetcijfers van het vierde kwartaal naar buiten bracht. Beleggers zijn verder in afwachting van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB).

Door ANP - 19-1-2017, 9:12 (Update 19-1-2017, 9:12)

De AEX-index in Amsterdam opende de sessie met een winst van 0,4 procent op 486,46 punten. De MidKap klom in de vroege handel 0,1 procent naar 689,36 punten. In Frankfurt en Parijs kregen de hoofdgraadmeters er 0,2 procent bij. De FTSE in Londen zakte een fractie.

Het aandeel Ahold Delhaize won in de openingsminuten ruim 3 procent. Het supermarktconcern zag zijn omzet in het vierde kwartaal met circa 3 procent stijgen. Daarmee presteerde het bedrijf iets beter dan verwacht.

Verder stond Philips (plus 0,6 procent) in de belangstelling. Analisten van ING voorzien een verdere verbetering in de marges van het zorgtechnologiebedrijf en zetten het aandeel op hun kooplijst.