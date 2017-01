Cisco investeert in Nederland

DAVOS - De Amerikaanse producent van netwerkapparatuur Cisco investeert de komende drie jaar in de digitalisering van Nederland. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend bij het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

Door ANP - 19-1-2017, 9:03 (Update 19-1-2017, 9:03)

Cisco lanceerde daar in een bijeenkomst met minister-president Mark Rutte zijn investeringsprogramma 'Digitale Versnelling Nederland'. Daarbij wordt in samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs geïnvesteerd in onder meer de digitalisering van infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg en in cybersecurity.

Cisco noemde geen concreet bedrag dat wordt geïnvesteerd. Het bedrijf heeft vergelijkbare programma's in onder meer Groot-Brittannië en Frankrijk.