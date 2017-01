Toshiba hard onderuit op beurs Japan

TOKIO - De aandelenbeurs in Japan is donderdag met winst de handel uitgegaan. Daarbij viel vooral het stevige verlies van Toshiba op. Het geplaagde techbedrijf kampt met enorme afschrijvingen bij zijn nucleaire activiteiten en verkeert daarom in financiële moeilijkheden. Een nieuw rapport toonde aan dat het verlies mogelijk meer dan 500 miljard yen (ruim 4 miljard euro) bedraagt.

Door ANP - 19-1-2017, 7:48 (Update 19-1-2017, 7:55)

De Nikkei-index sloot 0,9 procent hoger op 19.072,25 punten. Toshiba speelde daarbij 26 procent van zijn beurswaarde kwijt. Toshiba heeft voor financiële steun aangeklopt bij verschillende investeerders. Eerder deed het techbedrijf al diverse onderdelen van de hand om met de opbrengsten de kas te spekken. In ongeveer een maand tijd is de beurswaarde van Toshiba meer dan gehalveerd.

Naast Toshiba speelde ook airbagmaker Takata een negatieve hoofdrol op de beurs in Japan. Het aandeel verloor donderdag ruim 17 procent. Takata is naarstig op zoek naar een koper. Echter zouden bieders graag zien dat het bedrijf een juridische regeling treft ter bescherming tegen schuldeisers. Dit zou echter wel weer leveringen kunnen verstoren.

Vanwege explosiegevaar met de airbags van Takata moesten wereldwijd tientallen miljoenen auto's teruggehaald worden en zouden minstens zeventien mensen zijn overleden. Het bedrijf betaalde in de VS een boete van 1 miljard dollar. Daarnaast onderwerpt Takata zich voor een periode van drie jaar aan extra scherp toezicht.

Elders in Azië kleurden graadmeters overwegend groen. De Kospi in Seoul steeg 0,1 procent, terwijl de All Ordinaries in Sydney 0,2 procent won. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,4 procent lager.