ANP Yellen: beleid paar keer per jaar verscherpen

SAN FRANCISCO - De Verenigde Staten wachten mogelijk een ,,onaangename verrassing" als te lang wordt gewacht met het verder verhogen van de rentetarieven. Dat zei Fed-preses Janet Yellen woensdag in een toespraak. Ze sprak de verwachting uit dat de koepel van centrale banken het monetaire beleid in de VS tot 2019 een paar keer per jaar zal verscherpen.

Door ANP - 18-1-2017, 21:47 (Update 18-1-2017, 22:00)

De Fed besloot in december voor het eerst sinds een jaar het belangrijkste rentetarief te verhogen. Volgens Yellen moet niet te lang worden gewacht met het verder normaliseren van het rentebeleid, omdat het anders mogelijk een te hoge inflatie in hand werkt. Ook zou het financiële instabiliteit tot gevolg kunnen hebben. ,,Of beide", aldus Yellen.

Uitstel van verdere renteverhogingen zou de Fed uiteindelijk tot een inhaalslag kunnen dwingen. Daarmee zou de Amerikaanse economie volgens Yellen mogelijk in een nieuwe recessie kunnen belanden.

Gewenste niveau

Volgens Yellen nadert de economie het punt waarbij sprake is van een maximale werkgelegenheid en een inflatie die beweegt op het gewenste niveau. ,,Dan is het zinvol om de ondersteuning via monetair beleid geleidelijk te verminderen." De timing van een volgende rentestap hangt volgens haar af van de wijze waarop de economie daadwerkelijk ,,evolueert" in de komende maanden.

Yellen sprak twee dagen voor de inauguratie van Donald Trump als de nieuwe president van de VS. Centrale bankiers zetten zich schrap voor een mogelijke verschuiving van economisch beleid onder de nieuwe president. Trump kondigde eerder onder meer aan de belastingen te zullen verlagen en fors te investeren.