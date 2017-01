Olie- en autoreuzen sluiten waterstofpact

DAVOS - Oliebedrijven als Shell en Total gaan met diverse autoproducenten en industriële concerns werken aan de ontwikkeling van waterstof als brandstof. Dat maakten de in totaal dertien in de 'Hydrogen Council' verenigde multinationals dinsdag bekend bij het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

17-1-2017

Volgens de bedrijven is waterstof een van de belangrijkste bouwstenen voor de overgang naar duurzame energie, zowel in het transport als in de industrie en de energiesector. Samen met overheden willen ze de voordelen van waterstof ruimer onder de aandacht brengen en werken aan oplossingen om waterstof op grotere schaal in te kunnen zetten.

Zo moet een belangrijke stap worden gezet bij het halen van de doelen van het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten. Dat draagt alle deelnemende landen op hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het verbond bestaat onder meer uit de autobedrijven Toyota, BMW, Daimler, Honda en Hyundai, grondstoffenbedrijf Anglo American en het Franse energiebedrijf Engie.