'Tulpenproductie naar 2 miljard stuks'

HILLEGOM - De tulpenproductie overschrijdt dit jaar naar verwachting voor het eerst de grens van 2 miljard tulpen. Dat voorziet de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Door ANP - 17-1-2017, 13:48 (Update 17-1-2017, 13:48)

Volgens de brancheorganisatie zit de vraag naar de bekende bloem vooral in het buitenland stevig in de lift. Vorig jaar kwam de productie uit op 1,9 miljard snijtulpen en zo'n tien jaar geleden ging het nog om circa 1 miljard stuks.

Ongeveer negen op de tien tulpen zijn bestemd voor de export. Belangrijkste afzetmarkt is Duitsland. Daar gaan waarschijnlijk zo'n miljard tulpen naartoe. De totale omzet van de tulpenproductie bedraagt ongeveer 300 miljoen euro.

De KAVB baseert zich in zijn prognose op de oogst van bollentelers. Die viel vorig jaar goed uit, waardoor er meer tulpenbollen in de koelcel zijn gelegd. Deze worden in de periode december tot aan Moederdag verwerkt tot snijbloemen.