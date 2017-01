Rode cijfers op Europese beurzen

AMSTERDAM ( - ) - De Europese effectenbeurzen gingen dinsdag omlaag. Beleggers kijken onder meer uit naar een speech van de Britse premier Theresa May over haar plannen voor de brexit.

Door ANP - 17-1-2017, 11:53 (Update 17-1-2017, 11:53)

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde richting het middaguur 0,6 procent lager op 481,38 punten. De MidKap ging 0,6 procent omlaag tot 686,13 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren 0,3 tot 0,8 procent.

Binnen de AEX was staalconcern ArcelorMittal de grootste daler met een min van 2,5 procent. Verzekeraar Aegon tekende een min van 1,4 procent op, na een adviesverlaging door Citi. Credit Suisse verlaagde het advies voor Heineken, dat 1,5 procent verloor.

TMG

Bij de kleinere fondsen op het Damrak steeg Telegraaf Media Groep (TMG) 4,8 procent. Uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat John de Mol een belang van meer dan 18 procent bezit in TMG, terwijl investeringsmaatschappij Dasym geen belang meer heeft in het mediaconcern.

Maaltijdbezorger Takeaway.com werd afgewaardeerd door Goldman Sachs en zakte 3,2 procent in waarde, na een sterke opmars in de afgelopen tijd.

De Europese autosector had het moeilijk door zorgen over hoge importheffingen die Donald Trump zou willen opleggen aan buitenlandse automerken. Zo verloren Daimler, Volkswagen en BMW in Frankfurt tot 1,6 procent. In Parijs ging PSA Peugeot Citroën 1,3 procent omlaag. Renault steeg juist 0,3 procent, dankzij een recordverkoop in 2016.

Euro

In Frankfurt duikelde webwinkel Zalando bijna 4 procent in het rood, na tegenvallende omzetcijfers. In Londen ging industrieconcern Rolls-Royce ruim 6 procent vooruit. De producent van onder meer vliegtuigmotoren heeft voor omgerekend meer dan 760 miljoen euro aan schikkingen getroffen wegens vermeende omkooppraktijken.

De euro was 1,0660 dollar waard, tegen 1,0599 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 53,21 dollar en Brent klom 1,3 procent tot 56,61 dollar per vat.