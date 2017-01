Nibud: loonstrookje zegt niks over koopkracht

ANP Nibud: loonstrookje zegt niks over koopkracht

DEN HAAG - Veel mensen gaan er dit jaar in koopkracht minder op vooruit dan hun eerste loonstrookje doet vermoeden. Dat komt doordat de prijzen in de winkels zijn gestegen en de zorgpremie is verhoogd. Daarvoor waarschuwde het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dinsdag.

Door ANP - 17-1-2017, 9:41 (Update 17-1-2017, 9:41)

Vooral de midden- en hogere inkomens zullen hier last van hebben. Zij kunnen er zelfs tot gemiddeld bijna twee tientjes op achteruit gaan, aldus het Nibud. Mensen in de lagere inkomensgroepen worden door een aantal andere maatregelen gecompenseerd en zullen daardoor in 2017 in doorsnee wel meer te besteden hebben.

Gepensioneerden leveren volgens het Nibud gemiddeld in aangezien de meeste pensioenen niet geïndexeerd worden. Dit kan gaan om een koopkrachtdaling van ruim 50 euro per maand. Mensen die vervroegd met pensioen zijn gegaan moeten er verder rekening mee houden dat zij nog niet profiteren van hogere heffingskortingen waar AOW’ers wel van profiteren.

De bruto loonstijging die mensen op hun loonstrookje tegenkomen bedraagt gemiddeld zo'n 1,7 procent. Maar hoe een en ander precies uitpakt in de portemonnee verschilt van geval tot geval. Het Nibud adviseert alle huishoudens daarom om hun eigen koopkracht te bekijken en een persoonlijke begroting voor 2017 te maken om zo grip te houden op de eigen inkomsten en uitgaven.