ANP Recordjaar voor Renault

PARIJS - Renault kan tevreden terugkijken op 2016. De automaker bracht over het hele jaar een recordaantal van krap 3,2 miljoen auto's aan de man. Daarmee verkocht het bedrijf 374.000 auto's meer dan een jaar eerder.

Door ANP - 17-1-2017, 9:36 (Update 17-1-2017, 9:36)

In alle belangrijke markten wereldwijd wist de Franse automaker naar eigen zeggen marktaandeel te winnen. In thuismarkt Frankrijk, de belangrijkste afzetmarkt voor het merk, wist Renault zijn beste prestatie in vijf jaar te behalen. Ruim één op de vijf wagens die in het land werden verkocht was een Renault.

Ook Dacia timmerde stevig aan de weg. In totaal werden vorig jaar wereldwijd 415.010 auto's van het dochterbedrijf verkocht. Dat betekende een verkoopstijging van krap 11 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Voor 2017 verwacht het bedrijf de verkopen met 1,5 tot 2 procent verder op te schroeven. Vooral in China en India voorziet de automaker stevige groei.