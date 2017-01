'Lagere opening AEX'

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam lijkt dinsdag iets lager aan de handel te gaan beginnen. De economische agenda is redelijk dun. Er wordt vooral uitgekeken naar de start van het cijferseizoen op het Damrak later deze week. De Britse premier Theresa May zal dinsdag een toespraak houden over haar plannen voor de brexit.

Door ANP - 17-1-2017, 8:25 (Update 17-1-2017, 8:25)

Bij de bedrijven op het Damrak kan Philips op aandacht rekenen. ConsumentenClaim en de Consumentenbond slepen Philips en andere elektronicafabrikanten voor de rechter omdat zij in het verleden verboden afspraken hebben gemaakt over de prijzen van beeldbuizen. Ze willen een schadevergoeding voor consumenten.

Verder kunnen fondsen in beweging komen door advieswijzigingen. Goldman Sachs verlaagde het advies voor maaltijdbezorger Takeaway.com, terwijl Credit Suisse het advies voor Heineken en Refresco naar beneden bijstelde. Verder gaat de Zwitserse bank het aandeel ASML opnieuw volgen met een neutral-advies.

Wall Street

Qua macro-economische cijfers komt informatie naar buiten over onder meer het Duitse beleggersvertrouwen van onderzoeksinstituut ZEW. De Amerikaanse bank Morgan Stanley zal resultaten over de afgelopen periode publiceren. Verder zijn er omzetcijfers van het Franse supermarktconcern Casino en internetwinkel Zalando.

Uit New York is er geen richting, want Wall Street bleef maandag dicht voor Martin Luther King Day. In Azië was het beursbeeld dinsdag wisselend. De Japanse Nikkei eindigde 1,5 procent in het rood.

Euro

De AEX-index in Amsterdam sloot maandag 0,8 procent lager op 484,13 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 690,55 punten. In Parijs en Frankfurt leverden de hoofdgraadmeters tot 0,8 procent in. Londen zakte 0,1 procent, waarmee een einde kwam aan een lange winstreeks in de Britse hoofdstad.

De euro was voorbeurs 1,0650 dollar waard, tegen 1,0599 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van Amerikaanse olie steeg licht tot 52,40 dollar en Brent daalde 0,4 procent tot 55,65 dollar.