Inval FIOD bij Damen Shipyards

GORINCHEM - De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vrijdag een inval gedaan bij scheepsbouwer Damen Shipyards in Gorinchem. Dat bevestigde een woordvoerder van Damen maandag, na berichtgeving door de website van zakenblad Quote.

Door ANP - 16-1-2017, 13:08 (Update 16-1-2017, 13:08)

Het gaat het om een onderzoek naar buitenlands corruptie. De zegsman van Damen herkende zich niet in het beeld dat wordt geschetst en weigerde verder commentaar.

Damen Shipyard is een internationale scheepsbouwer met wereldwijd circa 9000 werknemers. Het bedrijf is actief in 34 landen. Damen is goed voor een omzet van circa 2 miljard euro per jaar. Per jaar levert het bedrijf onder meer 120 tot 160 schepen.

Een woordvoerster van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie verklaarde dat er een inval is gedaan bij een bedrijfspand in Gorinchem, waarbij administratie is meegenomen.