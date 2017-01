Europese beurzen doen stapje terug

AMSTERDAM - De AEX-index op Beursplein 5 stond maandag tegen het middaguur op verlies. Ook elders in Europa leverden graadmeters in. Het is voor beleggers in Amsterdam wachten op het cijferseizoen dat later deze week losbarst, met ASML als eerste AEX-fonds in de hoofdrol. Boskalis wist voor nu de aandacht op zich gericht, dankzij een intentieverklaring voor een grote klus in Oman.

Door ANP - 16-1-2017, 12:08 (Update 16-1-2017, 12:08)

De AEX-index stond omstreeks 11.40 uur 0,4 procent lager op 486,16 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 690,52 punten. In Parijs en Frankfurt leverden de hoofdgraadmeters tot 0,6 procent in. Londen noteerde een fractie hoger.

Boskalis was onveranderd koploper in de AEX, met een winst van 0,9 procent. De baggeraar maakte dit weekend bekend dicht bij de gunning van een contract voor de ontwikkeling van een haven in Oman te zijn. Het contract heeft een waarde van bijna een half miljard euro.

Aegon

Verzekeraar Aegon sloot de rij met een min van bijna 2 procent. Verder viel het verlies van Randstad (min 1,9 procent) op, nadat analisten van RBC Capital hadden laten weten minder positief te zijn geworden over het aandeel van het uitzendconcern.

In de MidKap behoorde uitbater van optiekketens GrandVision tot de best presterende fondsen met een plus van bijna 0,7 procent. Branchegenoten Essilor (plus 14 procent) uit Frankrijk en het Italiaanse Luxottica (plus 8,5 procent) maakten bekend samen verder te zullen gaan. Met de fusie van de moederbedrijven van merken als Varilux en Ray-Ban ontstaat voor GrandVision een zeer grote concurrent.

Pharming

Bij de kleinere fondsen won Pharming 7,6 procent aan beurswaarde. Het biotechnologiebedrijf heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen om Ruconest te verkopen als een middel dat patiënten zelf mogen toedienen. Ruconest is een middel tegen erfelijk angio-oedeem.

In Stockholm verloor kledingketen H&M 2,3 procent. Het bedrijf meldde tegenvallende verkopen tijdens de belangrijke kerstperiode. Modehuis Hugo Boss maakte bekend een lastig jaar te hebben gehad. De winstdaling zal echter minder erg zijn dan waar rekening mee werd gehouden. Beleggers in Frankfurt reageerden opgelucht en zette het aandeel bijna 9 procent hoger.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent naar 52,54 dollar. Brent was met 55,63 dollar per vat ook 0,3 procent duurder dan voor het weekeinde. De euro werd voor 1,0590 dollar verhandeld, tegen 1,0630 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.