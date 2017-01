Boskalis kleurt groen op rood Damrak

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. Ook elders in Europa leverden graadmeters in. Beleggers moeten het de eerste dag van de week doen met een nagenoeg lege agenda. In Amsterdam wist Boskalis de aandacht op zich gericht, dankzij een intentieverklaring voor een grote klus in Oman.

Door ANP - 16-1-2017, 9:18 (Update 16-1-2017, 9:18)

De AEX-index stond kort na de openingsbel 0,6 procent lager op 485,11 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 689,75 punten. In Parijs en Frankfurt leverden de hoofdgraadmeters 0,4 en 0,7 procent in. De FTSE in Londen noteerde een plusje van 0,2 procent.

Boskalis won in de openingsminuten ruim 1 procent en was daarmee een van de weinige duidelijke stijgers onder de 25 hoofdfondsen van het Damrak. De baggeraar maakte dit weekend bekend dicht bij de gunning van een contract voor de ontwikkeling van een haven in Oman te zijn. Het contract heeft een waarde van bijna een half miljard euro.