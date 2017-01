'Kloof tussen arm en rijk nog groter'

DEN HAAG - De acht rijkste mensen op aarde bezitten evenveel vermogen als de 3,6 miljard armste mensen. Dat stelt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een rapport dat maandag verscheen.

Door ANP - 16-1-2017, 2:03 (Update 16-1-2017, 2:03)

Volgens het onderzoek, dat aan de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos is gepubliceerd, is de kloof tussen arm en rijk veel groter dan al werd gedacht. Nieuwe en betere gegevens over de verdeling van de rijkdom in de wereld wijzen volgens Oxfam Novib uit dat de armste helft van de wereldbevolking minder vermogen heeft dan eerder werd aangenomen.

,,Ons rapport toont opnieuw aan dat de extreme ongelijkheid wereldwijd nog steeds toeneemt. Het is een schande dat een handjevol mensen over zoveel vermogen kan beschikken terwijl een op de tien mensen moet rondkomen met minder dan twee dollar per dag", zegt algemeen directeur Farah Karimi.

De cijfers van Oxfam Novib over Nederland laten een zelfde beeld zien. De rijkste 1 procent van Nederland bezit bijna een kwart van het Nederlandse vermogen. De negen Nederlandse miljardairs zijn samen goed voor een vermogen van 28 miljard dollar in 2016.

De acht rijkste mensen ter wereld bezitten gezamenlijk 426,2 miljard dollar. De allerrijkste is Bill Gates, de Amerikaanse oprichter van Microsoft met een vermogen van 75 miljard dollar.