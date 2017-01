Grote order in verschiet voor Boskalis

PAPENDRECHT - Boskalis heeft een intentieverklaring ontvangen voor de gunning van een contract voor de ontwikkeling van de haven van Duqm in Oman. Dat maakte de baggeraar en maritiem dienstverlener zondag bekend. Het contract met een waarde van circa 480 miljoen euro wordt door Sezad, het Special Economic Zone Authority Duqm, toegekend.

Door ANP - 15-1-2017, 16:38 (Update 15-1-2017, 16:38)

De definitieve toekenning is afhankelijk van bepaalde condities waaraan Sezad dient te voldoen, aldus Boskalis. Het betreft een zogenoemde 'engineering, procurement, construct'-deal, voor de aanleg van een 'bulk liquid berth'-terminal. De haven van Duqm is een bestaande strategische haven met een droogdokfaciliteit en industriële vrijhandelszone, gelegen in de Al Wusta regio tussen Muscat en Salalah.

Diverse bagger- en civiele werkzaamheden worden onder de verantwoordelijkheid van Boskalis uitgevoerd, waaronder het verdiepen van het havenbassin naar 18 meter diepte, landaanwinning, de aanleg van een kilometer lange kademuur, twee aanlegsteigers en stenenwerk.

Voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden wordt de nieuwe megasnijkopzuiger Helios, die medio 2017 in de vaart komt, een jumbo en een middelgrote sleephopperzuiger ingezet. Boskalis denkt dat de ontwerpwerkzaamheden de komende weken aan zullen vangen en dat het materieel medio 2017 wordt gemobiliseerd. Het project zal naar verwachting in 2020 worden opgeleverd, zo verwacht de onderneming.