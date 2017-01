'Zijderoute in ere hersteld'

ANP 'Zijderoute in ere hersteld'

LONDEN - Met de aankomst in Londen van een goederentrein uit China na een reis van 12.000 kilometer wordt volgens Britse media 'de Zijderoute' heropend. De trein komt woensdag in Barking, in het oosten van de Britse hoofdstad, aan met 34 wagons vol handelswaar na een tocht door China, Kazachstan, Rusland, Wit-Rusland, Polen, Duitsland, België en Frankrijk.

Door ANP - 15-1-2017, 12:52 (Update 15-1-2017, 12:52)

De vrachttrein is met een reis van zestien dagen sneller dan een schip en goedkoper dan een vliegtuig. Ondanks hindernissen onderweg zoals verschillende spoorbreedten moet de trein een voorhoede zijn van veel meer transport over het spoor. De vrachttrein heet East Wind en gaat om te beginnen één keer per week rijden van het Chinese Yiwu naar Londen.

China is erg geïnteresseerd in vrachtvervoer over het spoor en heeft eerder al vrachttreinen voor transport naar Europa gelanceerd zoals die van Chengdu naar Rotterdam. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor een nieuwe spoorwegroute via Iran en Turkije.

Met de Zijderoute wordt het stelsel van karavaanroutes bedoeld waarlangs eeuwenlang handel werd gedreven tussen de Middellandse Zee en het oosten van China.