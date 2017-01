'EU moet belastingparadijs Londen voorkomen'

DEN HAAG - Nederland zal elke handelsovereenkomst tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie blokkeren, tenzij Londen akkoord gaat met strenge belastingregels. Die moeten voorkomen dat Groot-Brittannië een belastingparadijs wordt voor de rijken en multinationals. Dat zegt vicepremier Lodewijk Asscher zaterdag in de Britse krant The Guardian.

Door ANP - 14-1-2017, 20:49 (Update 14-1-2017, 21:01)

Asscher heeft andere sociaaldemocratische leiders in Europa een brief geschreven met zijn zienswijze. ,,Als u en ik belasting betalen, dan moeten grote ondernemingen dat ook doen. Laten we ons samen sterk maken tegen de 'race to the bottom' die zal ontstaan als de Britse Conservatieve regering haar zin krijgt." Hij vreest dat de gewone man zal opdraaien voor de kosten en dat het hele sociale stelsel onder druk zal komen te staan.

,,Ik stel voor dat we een nieuw handelsverdrag met Groot-Brittannië sluiten, maar alleen als we het eens worden over de aanpak van belastingontwijking", schrijft Asscher.

Verder wil hij de onderhandelingen over de brexit aangrijpen om ook te spreken over het vrije verkeer van personen in de EU. Vooral de komst van goedkope arbeidskrachten moet worden bestreden, omdat daardoor spanningen ontstaan in de maatschappij. ,,Progressief patriottisme is het voorgeschreven tegengif, niet alleen tegen natonalistische en xenofobe politiek, maar ook tegen politici die spottend doen over het verlangen naar gemeenschapszin of een nationale identiteit."