ANP Unilever wil afbreekbaar plastic in 2025

LONDEN/ROTTERDAM - Unilever heeft zaterdag bekend gemaakt dat tegen 2025 al zijn plastic verpakkingen volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar moeten zijn. De levensmiddelengigant roept daarmee de volledige, snelgroeiende sector op het proces naar een circulaire economie te versnellen.

Door ANP - 14-1-2017, 16:40 (Update 14-1-2017, 16:40)

Volgens de denktank Ellen MacArthur Foundation (EMF) wordt wereldwijd slechts 14 procent van de plastic verpakkingen gerecycled, terwijl 40 procent op de vuilstortplaats terecht komt en een derde in de natuur. De verwachting is dat er tegen 2050 meer plastic dan vis in de oceaan aanwezig is.

Unilever beloofde eerder al het aantal verpakkingen in 2020 met een derde terug te dringen en het gebruik van gerecycled plastic met minstens 25 procent te laten toenemen in 2025.