Kleine koersuitslagen op Wall Street

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenmarkten kwamen vrijdag nauwelijks in beweging. Beleggers verwerken onder meer de kwartaal- en jaarcijfers van drie grote banken. Daarnaast zijn cijfers gepubliceerd over de winkelverkopen in de belangrijke decembermaand. Die bleven een fractie achter bij de verwachtingen.

13-1-2017

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond tijdens de middaghandel in New York nagenoeg vlak op 19.887 punten. De bredere S&P 500 kreeg er 0,2 procent bij en stond op 2276 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent naar 5581 punten.

Amerikaanse winkeliers zagen hun verkopen in december met 0,6 procent toenemen. Economen rekenden gemiddeld op iets meer. Ook cijfers over het consumentenvertrouwen vielen wat tegen. Een maandelijkse meting van de universiteit van Michigan wees voor januari op een lichte daling, waar economen een verdere toename hadden voorspeld.

JPMorgan Chase wint

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was JPMorgan Chase met een plus van 0,6 procent. De bank zag afgelopen kwartaal de winst flink oplopen, mede dankzij hogere opbrengsten uit de obligatiehandel. Branchegenoot Bank of America boekte eveneens fors meer winst en kondigde daarnaast een uitbreiding aan van zijn aandeleninkoopprogramma. Het aandeel steeg 0,4 procent. Wells Fargo zag het resultaat juist licht dalen maar won wel 1,2 procent.

In de Dow deden verder machinebouwer Caterpillar en Sportkledingfabrikant Nike het relatief goed met winsten rond 0,5 procent. Chemiereus DuPont was beduidend minder in trek en leverde 1,1 procent in. Supermarktgigant Wal-Mart en fastfoodketen McDonald's verloren tot 0,8 procent.

Fiat Chrysler leverde in New York 3,4 procent in. Donderdag verloor het Italiaans-Amerikaanse autoconcern al 18 procent nadat bekend was geworden dat het net als branchegenoot Volkswagen verdacht wordt met uitstootgegevens van dieselauto's. Op de beurs in Milaan vertoonde het aandeel eerder op de dag nog enig herstel.