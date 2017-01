Europese beurzen sluiten week af met winst

AMSTERDAM - De Europese aandelenmarkten zijn vrijdag met overtuigende winsten de handel uitgegaan. In Amsterdam behoorde ASR tot de uitblinkers, nadat de overheid haar belang in de in 2008 genationaliseerde verzekeraar had verkleind.

Door ANP - 13-1-2017, 17:45 (Update 13-1-2017, 17:45)

De AEX-index sloot 1 procent hoger op 488,09 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 692,21 punten, De belangrijkste beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,2 procent. De belangrijkste Britse beursgraadmeter stijgt al veertien handelsdagen op rij, gesteund door de waardedaling van het pond.

ASR was met een koerswinst van 6,8 procent veruit de sterkste stijger in de MidKap. De Nederlandse staat verzilverde voor 450 miljoen euro aan aandelen, en bracht daarbij zijn belang terug tot iets meer dan 50 procent. De verzekeraar kocht bij de transactie zelf 3 miljoen aandelen in.