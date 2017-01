PETA neemt belang in luxebedrijf LVMH

PARIJS - Dierenrechtenorganisatie PETA heeft een belang genomen in het Franse luxebedrijf LVMH, het moederconcern van merken als Louis Vuitton en Christian Dior. Daarmee zet PETA een nieuwe stap in de strijd tegen het gebruik van exotische dierenhuiden, zoals krokodillenleer, in de mode-industrie.

Door ANP - 13-1-2017, 10:44 (Update 13-1-2017, 10:44)

Door aandelen te bezitten krijgt PETA toegang tot aandeelhoudersvergaderingen om daar op te roepen te stoppen met de verkoop van tassen, horlogebandjes of schoenen gemaakt van de huid van een reptiel. De organisatie wijst op zeer kwalijke praktijken bij krokodillenfokkerijen in Vietnam die huiden leveren aan LVMH. Krokodillen zouden ernstig worden mishandeld.

PETA nam eerder ook al belangen in de luxehuizen Hermes en Prada om zo het gebruik van exotische huiden tegen te gaan.