AEX opent met winst

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst aan de handelssessie begonnen. Ook elders in Europa was de stemming op de beurzen positief. Beleggers kijken uit naar het kwartaalcijferseizoen dat vrijdagmiddag in de VS wordt afgetrapt door grote banken als Bank of America, Wells Fargo en JPMorgan Chase. In Amsterdam wist verzekeraar ASR de aandacht op zich gericht, doordat de Nederlandse staat weer een pluk aandelen van de hand deed.

Door ANP - 13-1-2017, 9:22 (Update 13-1-2017, 9:53)

De AEX-index noteerde in het eerste handelsuur 0,4 procent hoger op 485,03 punten. De MidKap stond 0,5 procent in de plus op 689,37 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er 0,3 tot 0,4 procent bij.

ASR won in de vroege handel 4 procent en was daarmee veruit de sterkste stijger in de MidKap. De overheid verkocht 20,4 miljoen aandelen van ASR voor 22,50 euro per stuk. Daardoor zakte het belang van de Staat, die circa 450 miljoen euro ophaalde met de verkoop, in de genationaliseerde verzekeraar naar 50,1 procent.

Koplopers

Biotechnologiebedrijf Galapagos voerde de AEX met een plus van 2 procent. Informatieleverancier RELX en uitzender Randstad hoorden met winsten van circa 0,5 procent ook bij de koplopers, dankzij aanbevelingen van analisten.

Verder viel ABN AMRO op met een koerswinst van bijna 2 procent. Maritiem dienstverlener SBM Offshore was de enige verliezer, met een minnetje van 0,2 procent.

Sjoemelsoftware

Elders in Europa herstelden automakers van de verliezen van donderdag. In Milaan ging het aandeel Fiat Chrysler 5 procent omhoog, nadat het Italiaans-Amerikaanse autobedrijf donderdag ruim 16 procent aan beurswaarde had ingeleverd. Het fusiebedrijf zou door het gebruik van sjoemelsoftware in de VS milieuwetgeving hebben overtreden.

In Frankfurt behoorden Daimler, BMW en Volkswagen, die donderdag deelden in de Fiat-malaise, met plussen van 1 tot 2 procent tot de sterkste stijgers. In Parijs gold hetzelfde voor Renault en Peugeot, die circa 2 procent meer waard werden.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg vrijdagochtend 0,1 procent naar 53,05 dollar. Brent was met 56 dollar per vat even duur als een dag eerder. De euro werd voor 1,0635 dollar verhandeld, tegen 1,0660 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.