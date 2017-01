DNB: banken laks in voetbalwereld

AMSTERDAM - Banken en trustkantoren kunnen veel meer doen om louche financiële praktijken in de voetbalwereld te voorkomen. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van onderzoek naar de risico´s en verantwoordelijkheid van betrokken financiële instellingen.

Door ANP - 13-1-2017, 8:01 (Update 13-1-2017, 8:28)

Uit een steekproef van DNB bleek dat het overgrote deel van de ondervraagde banken en trustkantoren, die vaak als tussenpersoon worden gebruikt bij financiële transacties, geen rekening houdt met de specifieke risico’s in de voetbalsport. DNB benadrukt nog maar eens dat in de voetbalsport grote sommen geld omgaan en dat het wereldje daardoor vatbaar is voor witwassen en andere verdachte praktijken. Dat komt onder meer door de gesloten cultuur en de grote belangen die op het spel staan.

Volgens de toezichthouder kunnen instellingen specifieke maatregelen nemen om risico's in te dammen. Zo zou bij transacties onder meer goed onderzocht moeten worden waar het vermogen vandaan komt. Ook moet er beter toezicht komen op geldstromen, onder meer door netwerken rond voetbalclubs beter in kaart te brengen. Ook verdienen de transacties van en naar voetbalbobo's vanwege het verhoogde corruptiegevaar meer aandacht.

Entertainmentindustrie

Naast de voetbalsector zouden ook in andere takken van sport en in de entertainmentindustrie ,,integriteitsrisico's" beter kunnen worden aangepakt, meent DNB. Ook hier is extra alertheid gevraagd vanwege de combinatie van grote sommen geld en weinig transparantie.

DNB vindt dat het aan de instellingen zelf is om te kijken welke maatregelen zij het beste kunnen nemen om verdachte praktijken tegen te gaan.