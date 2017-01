Fiat Chrysler krijgt ook tik in New York

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York kleurden donderdag in het laatste handelsuur nog altijd rood. Het aandeel Fiat Chrysler ging daarbij net als in Europa onderuit. De automaker wordt verweten sjoemelsoftware te gebruiken om emissietesten te manipuleren. Beleggers op Wall Street wogen verder andermaal de woorden die aanstaand president Donald Trump woensdag sprak. Anders dan gehoopt gaf hij niet al te veel prijs over het economische beleid waar hij voor staat.

Door ANP - 12-1-2017, 21:40 (Update 12-1-2017, 21:40)

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 21.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 19.889 punten. Daarmee verdween ook de historische grens van 20.000 punten steeds verder uit beeld. De brede S&P 500 verloor ook 0,3 procent tot 2268 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,4 procent kwijt tot 5541 punten.

Fiat Chrysler speelde op Wall Street bijna 10 procent kwijt. Autoriteiten beschuldigen het autobedrijf ervan sjoemelsoftware te hebben geïnstalleerd in circa 104.000 dieselwagens om zo de uitstoot van de voertuigen te verbloemen. In Milaan leverde Fiat Chrysler om die reden eerder op de dag al ruim 16 procent aan beurswaarde in. De automaker heeft zowel in New York als in Milaan een beursnotering.

Delta Air Lines

Ook branchegenoten als Ford (min 0,9 procent) en General Motors (min 1,2 procent) deden in het kielzog van Fiat Chrysler een stapje terug.

Delta Air Lines stond 0,5 procent lager. De luchtvaartmaatschappij had ook in het laatste kwartaal van 2016 veel last van druk op de ticketprijzen. Net als in de voorgaande periodes daalde de omzet. Nieuwe loonafspraken met de piloten namen bovendien een flinke hap uit de winst.

Verder viel het verlies van zwaargewicht Apple (min 0,7 procent) op. De techreus wil naar verluidt zijn muziekdienst Apple Music uitbreiden met films en series. Het zou daarvoor al gesprekken hebben gevoerd met filmstudio's en tv-zenders.

Olie

Energiebedrijf Hess leverde ruim 5 procent in, nadat het concern een miljardenafschrijving aankondigde over het vierde kwartaal. Wel kondigde het bedrijf aan de investeringen dit jaar te zullen opvoeren.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent naar 53,10 dollar. Brent werd 1,8 procent duurder bij 56,10 dollar per vat. De euro steeg naar 1,0618 dollar, tegen 1,0659 dollar bij het slot van de Europese beurzen.