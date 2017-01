Fiat Chrysler onderuit op beurs

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met verlies gesloten. In Milaan ging het aandeel Fiat Chrysler stevig onderuit nadat de Amerikaanse toezichthouder EPA meldde dat het bedrijf gebruik heeft gemaakt van sjoemelsoftware om emissietesten te manipuleren. In het kielzog van Fiat Chrysler gingen ook andere automakers mee omlaag.

Door ANP - 12-1-2017, 17:50 (Update 12-1-2017, 18:07)

De AEX-index eindigde de sessie met een verlies van 0,7 procent op 483,09 punten. De MidKap zakte 1,2 procent naar 685,96 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 1,1 procent. Londen sloot vlak.

Fiat Chrysler verloor in Milaan ruim 16 procent. Het bedrijf zou sinds 2014 in circa 104.000 dieselwagens van het type RAM en Jeep sjoemelsoftware hebben geïnstalleerd. De EPA zal het Italiaans-Amerikaanse fusiebedrijf aanklagen voor de kwestie, omdat het bedrijf milieuwetgeving heeft overtreden.

Aperam

Andere automakers deelden in de malaise. In Frankfurt verloor Volkswagen, dat eerder met de billen bloot moest vanwege een dieselschandaal, 2,5 procent. BMW en Daimler leverden krap 3 procent in. In Parijs resteerden voor Renault en PSA Peugeot Citroën verliezen tot 2,6 procent

In Amsterdam viel verder het verlies van Aperam op. De roestvrijstaalproducent was met een min van 6,5 procent de sterkste daler in de MidKap, nadat Indonesië besloot zijn exportverbod voor nikkelerts te versoepelen. Door het bericht uit Indonesië zakte de prijs voor nikkel. Elders in Europa verloren gespecialiseerde staalbedrijven daardoor ook flink. Zo leverden het Finse Outokumpu in Helsinki en Acerinox in Madrid bijna 7 procent in.

Euro

Randstad was met een winst van 0,7 procent een van de weinige stijgers in de AEX. Analisten van Deutsche Bank lieten weten positiever te zijn geworden over de vooruitzichten van het uitzendconcern. Ook AkzoNobel en KPN bleven aan de goede kant van de score.

Takeaway won bij de kleinere fondsen aan het Damrak bijna 15 procent. Het bedrijf ontving vorig jaar op zijn platforms 46 procent meer bestellingen voor maaltijden dan een jaar eerder en verwacht zijn leidende positie in veel Europese landen dit jaar verder te kunnen uitbouwen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent naar 52,96 dollar. Brent werd 1,6 procent duurder bij 55,98 dollar per vat. De euro steeg naar 1,0659 dollar, tegen 1,0530 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.