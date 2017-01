Amazon plant ruim 100.000 extra banen in VS

SEATTLE - Amazon wil in de komende anderhalf jaar meer dan 100.000 banen creëren in de Verenigde Staten. De webwinkelgigant denkt de extra mankracht nodig te hebben om verdere groei mogelijk te maken. Dat werd donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 12-1-2017, 16:51 (Update 12-1-2017, 16:51)

Een groot deel van de geplande arbeidsplekken betreft werk in nieuwe distributiecentra, die de retailer afgelopen jaar al heeft aangekondigd. In Texas, Californië, Florida, New Jersey en andere staten worden momenteel grote complexen uit de grond gestampt die Amazon nodig heeft om te kunnen blijven voldoen aan de grote stroom aan bestellingen van consumenten.

Het concern heeft in de afgelopen vijf jaar al voor dik 150.000 nieuwe banen gezorgd in de VS. Inmiddels telt Amazon zo'n 180.000 medewerkers in het land.