ANP Erdogan geeft lira wat steun

ANKARA - De Turkse lira toonde donderdag enig herstel na de vrije val van de afgelopen dagen. De koers van de geplaagde munt werd gesteund door de Turkse president Recep Tayyip Erdgan, die speculanten vergeleek met terroristen en de Turkse centrale bank opriep handelaren de pas af te snijden.

Door ANP - 12-1-2017, 14:49 (Update 12-1-2017, 14:49)

De waarde van de lira ten opzichte van de dollar liep donderdag met zo'n 2 procent op, nadat in de eerste weken van 2017 al ruim 10 procent aan waarde verloren ging. In de markt wordt steeds meer rekening gehouden met een stevige renteverhoging door de centrale bank, om de vraag naar de lira te stuwen.

De lira liep in de middaghandel op naar 3,77 per dollar. Woensdag bereikte de munt een dieptepunt van net geen 4 lira per dollar. Erdogan zorgde vorige maand ook al voor een korte opleving van de eigen munt, toen hij Turken opriep buitenlandse valuta om te wisselen in lira.