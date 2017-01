M&S boekt eerste voorzichtige groei in jaren

ANP M&S boekt eerste voorzichtige groei in jaren

LONDEN - Marks & Spencer heeft zijn verkopen vorig kwartaal voor het eerst in ruim twee jaar weten op te voeren. Dat maakte het Britse winkelbedrijf donderdag bekend.

Door ANP - 12-1-2017, 8:44 (Update 12-1-2017, 8:44)

De verkopen in Britse winkels die langer dan een jaar open zijn, liepen in de laatste drie maanden van vorig jaar met ruim 1 procent op. De groei was voornamelijk te danken aan de verkopen van kleding en interieurartikelen, die met ruim 2 procent stegen ten opzichte van de laatste drie maanden van 2015. De verkoop van voedingsmiddelen steeg slechts een fractie.

Marks & Spencer sloot eind vorig jaar zijn twee vestigingen in Nederland. Dat besluit hing samen met een bredere reorganisatie, waarbij ook filialen in onder meer België, Frankrijk, Polen en China worden opgedoekt. Het ontbreekt het bedrijf aan schaalgrootte om in die markten te groeien en winstgevend te zijn. Ook in Groot-Brittannië gaan tientallen winkels dicht.