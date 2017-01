Minder vertraagde en geannuleerde vluchten

ANP Minder vertraagde en geannuleerde vluchten

AMSTERDAM - Ondanks de groei van het vliegverkeer van en naar Nederland is het aantal vertragingen en annuleringen op Nederlandse vliegvelden vorig jaar gedaald. Dat blijkt uit cijfers die EUclaim heeft verzameld.

Door ANP - 11-1-2017, 10:59 (Update 11-1-2017, 10:59)

In totaal werden 9 procent minder vluchten ten minste drie uur vertraagd of helemaal geannuleerd dan in 2015. Daarbij namen vooral de annuleringen sterk af, doordat er minder vaak sprake was van zeer slecht weer. Afgezien van de problemen met dikke mist in december was het weer vorig jaar vrij rustig.

EUclaim staat passagiers bij die recht hebben op schadevergoeding vanwege vertragingen of annuleringen. De organisatie telde vorig jaar in Nederland 3312 vluchten waarbij er aanspraak zou kunnen worden gemaakt op een vergoeding, omdat de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk was voor de problemen. Dat is bijna een vijfde meer dan in 2015.