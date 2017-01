Grondstoffen zetten Nikkei op winst

ANP Grondstoffen zetten Nikkei op winst

TOKIO - De aandelenmarkten in het Verre Oosten zijn woensdag overwegend met winst de handel uit gegaan. Vooral aandelen in de grondstoffensector profiteerden van optimisme over de vraag en de prijsontwikkeling in met name China.

Door ANP - 11-1-2017, 7:47 (Update 11-1-2017, 7:47)

In Tokio sloot de toonaangevende Nikkei-index 0,3 procent hoger op 19.364,67 punten. Sterkste stijgers onder de hoofdfondsen waren de Japanse staalconcerns JFE Holdings en Nippon Steel, met koerswinsten van 5,5 en 4,6 procent. De producent van halfgeleidermateriaal Sumco kreeg er 4,4 procent bij.

In Seoul schoot de Kospi 1,5 procent omhoog, mede dankzij een koerswinst van 2,8 procent voor elektronicagigant en zwaargewicht Samsung. In Sydney dikte de All Ordinaries 0,2 procent aan. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,8 procent in de plus.