ANP Topvrouw Yahoo vertrekt na overname

NEW YORK - De topvrouw van Yahoo, Marissa Mayer, legt haar functie neer als de overname van de kernactiviteiten van het ooit toonaangevende internetbedrijf door Verizon is afgerond. Dat blijkt uit documenten die Yahoo begin deze week heeft ingediend.

Door ANP - 10-1-2017, 18:18 (Update 10-1-2017, 18:18)

Na de overname blijft van Yahoo een investeringsfonds over, dat vooral bestaat uit een groot belang in het Chinese internetbedrijf Alibaba. Dat fonds krijgt de naam Altaba en wordt geleid door vijf bestuurders. Dat zijn er zes minder dan Yahoo nu heeft en een van de bestuurders die vertrekken is Mayer.

Verizon sloot eind juli een deal met Yahoo over de overname, die een einde maakt aan het bestaan van Yahoo als internetbedrijf. Verizon betaalt 4,8 miljard dollar en maakte bij de totstandkoming van de deal al bekend dat de merknaam Yahoo zou verdwijnen.

De overname moet nog definitief worden afgerond.