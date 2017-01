Lufthansa voorbijgestreefd door Ryanair

FRANKFURT - De Ierse prijsvechter Ryanair is in 2016 het Duitse Lufthansa voorbijgestreefd als de Europese luchtvaartmaatschappij met de meeste passagiers. Lufthansa meldde dinsdag vorig jaar in totaal 110 miljoen passagiers te hebben vervoerd. Ryanair had eerder al laten weten dat er wel 117 miljoen mensen in zijn toestellen zaten.

Lufthansa, waarbij ook Eurowings, Swiss en Austrian Airlines horen, zag zijn passagiersstroom slechts met bijna 2 procent aantrekken, terwijl Ryanair 15 procent groei liet zien. Bij concurrenten IAG (het moederbedrijf van British Airways en Iberia) en Air France-KLM kwam het aantal reizigers uit op respectievelijk 101 miljoen en 93 miljoen.

In de luchtvaart wordt ook veel gekeken naar het aantal door passagiers gevlogen kilometers. Dat is een belangrijke maat voor de productie van maatschappijen, omdat hierbij ook rekening wordt gehouden met de lengte van de vluchten van de vervoerde reizigers. Dan staat Air France-KLM al jaren bovenaan de lijst. Vorig jaar vlogen klanten van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie in totaal 261 miljard kilometer. Dat was 2 procent meer dan een jaar eerder.

IAG zit Air France-KLM hier wel op de hielen. De Britten boekten een groei van 10 procent tot 243,5 miljard kilometer. Lufthansa completeert de top drie met 227 miljard door passagiers gevlogen kilometers, krap 3 procent meer dan in 2015.