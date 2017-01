McDonald's verkoopt Chinese activiteiten

Door ANP - 9-1-2017, 10:39 (Update 9-1-2017, 10:39)

Citic en Carlyle nemen een belang van 80 procent in de Chinese activiteiten van McDonald's, dat zelf de rest behoudt. De bezittingen worden gewaardeerd op bijna 2,1 miljard dollar. Het fastfoodbedrijf heeft ruim 2400 vestigingen op het Chinese vasteland en meer dan 240 restaurants In Hongkong.

McDonald's, dat recent in China te maken kreeg met diverse voedselschandalen, wil in Azië overstappen op een minder kapitaalintensief franchisemodel. De kopers mogen de filialen twintig jaar runnen onder de vlag van McDonald's. Verder willen de partijen de komende vijf jaar meer dan 1500 nieuwe vestigingen openen in China.