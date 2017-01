Passagiersstroom AF-KLM zwelt verder aan

PARIJS - Air France-KLM heeft vorige maand opnieuw aanzienlijk meer passagiers vervoerd dan een jaar eerder. Net als in de voorgaande maand was de vooruitgang zichtbaar bij alle onderdelen van de luchtvaartcombinatie, waar ook Transavia bij hoort.

Door ANP - 9-1-2017, 7:47 (Update 9-1-2017, 7:47)

Air France-KLM vervoerde in december in totaal 7,2 miljoen passagiers. Dat waren er 7,6 procent meer dan een jaar eerder, werd maandag bekendgemaakt. Bij Air France stapten bijna 3 procent meer reizigers in dan in december 2015. KLM deed het opnieuw nog een stuk beter, met een plus van ruim 8 procent. Transavia zag het aantal passagiers in de laatste maand van 2016 met ruim een derde oplopen, tot 800.000.