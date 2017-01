'Duitse banken wacht claim over pinkosten'

BERLIJN - Enkele grote Duitse banken hangt mogelijk een miljardenclaim boven het hoofd omdat zij in het verleden verboden afspraken hadden over de tarieven van het gebruik van betaalpassen. Dat heeft het bekende Amerikaanse advocatenkantoor Hausfeld laten weten aan de zondagskrant Bild am Sonntag.

Door ANP - 8-1-2017, 13:30 (Update 8-1-2017, 13:30)

Het kantoor zegt op te treden namens enkele grote uitbaters van bijvoorbeeld winkels en tankstations. Zij moesten jarenlang voor iedere transactie met een Duitse EC-betaalkaart, een tarief van 0,3 procent van het totaalbedrag afdragen aan de bank die de pas had uitgegeven. Dat tarief hadden de banken in onderling overleg vastgesteld.

Onder druk van het Bundeskartellamt schaften de banken dat vaste tarief in 2014 af. De kosten van pinnen zijn sindsdien volgens de Duitse concurrentiewaakhond met zo'n 40 procent gedaald.