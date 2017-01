Rustige opening op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag vrijwel vlak aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerken het banenrapport van de Amerikaanse overheid, waaruit bleek dat er vorige maand minder nieuwe banen zijn gecreëerd dan werd verwacht.

Door ANP - 6-1-2017, 15:47 (Update 6-1-2017, 15:47)

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel nagenoeg onveranderd op 19.894 punten. De brede S&P 500 noteerde eveneens vlak, op 2269 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij op 5492 punten.

In december werden 156.000 nieuwe banen geteld in de VS, tegen 204.000 in de voorgaande maand. Economen rekenden in doorsnee op 175.000 nieuwe banen. Verder bleek dat het gemiddelde uurloon in de VS in december met 0,4 procent is gestegen, waar op een plus van 0,3 procent werd gerekend. De cijfers over de banen en lonen zijn belangrijke factoren voor het rentebeleid van de Federal Reserve, die de rente in de VS de komende jaren geleidelijk verder wil verhogen.