ANP DSM uitblinker in vlakke AEX

AMSTERDAM - De AEX-index van de Amsterdamse aandelenbeurs week vrijdagochtend nauwelijks af van de slotstand van de voorgaande dag. Onder de 25 hoofdfondsen van het Damrak was DSM in trek na bemoedigende uitlatingen van analisten over het chemiebedrijf. Verder kijken beleggers uit naar de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die vrijdagmiddag worden gepubliceerd.

Door ANP - 6-1-2017, 11:48 (Update 6-1-2017, 11:48)

De AEX stond rond 11.30 uur 0,1 procent lager op 486,30 punten. De MidKap steeg 0,1 procent naar 692,07 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,4 procent.

DSM stond met een winst van 2,9 procent bovenaan de AEX, nadat analisten van Barclays hun vertrouwen in het aandeel hadden uitgesproken. De Britse bank verwacht dat DSM het komende jaar een flinke koerssprong zal laten zien.

ASML

Chipmachinefabrikant ASML stond onderaan met een min van 0,9 procent. Het bedrijf uit Veldhoven was vorig jaar een van de best renderende fondsen in de hoofdgraadmeter en opent op 18 januari als eerste AEX-bedrijf de boeken van 2016.

Biotechnologiebedrijven waren ook populair op het Damrak. Galapagos stond opnieuw in de bovenste regionen van de AEX, ditmaal met een plus van 2,7 procent waardoor de totale winst sinds de jaarwisseling uitkwam op bijna 10 procent. Bij de lokale fondsen werd Curetis 4,7 procent meer waard, na positieve uitspraken van analisten.

MidKap

In de MidKap hoorden vastgoedondernemingen Eurocommercial en Vastned met plussen van ruim 1 procent bij de grotere winnaars. Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis en verzekeraar ASR stonden aan de andere kant van de schaal met minnen van ruim 1 procent.

Op economisch vlak wordt vooral uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport, dat een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Het vooruitzicht op een hogere rente joeg de waarde van de dollar de afgelopen weken stevig op, maar aan die opmars kwam eind deze week een einde.

Europa

Vrijdagochtend was de eenheidsmunt met 1,0595 dollar nagenoeg evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. Begin deze week zakte de euro nog tot 1,0340 dollar, waarmee het laagste peil van de afgelopen veertien jaar werd bereikt.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent naar 54,01 dollar. Brent was met 57,18 dollar per vat ook 0,5 procent duurder dan een dag eerder.