AEX opent vrijwel vlak

ANP AEX opent vrijwel vlak

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag vrijwel vlak geopend. Beleggers kijken aan het eind van de rustige eerste handelsweek van 2017 vooral uit naar de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die tijdens de middaghandel worden gepubliceerd.

Door ANP - 6-1-2017, 9:31 (Update 6-1-2017, 9:31)

De AEX-index stond kort na de opening nagenoeg onveranderd op 486,72 punten. De MidKap noteerde ook vlak, op 691,41 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden 0,1 tot 0,4 procent in.

Chemiebedrijf DSM voerde de AEX aan met een plus van 2,3 procent, nadat analisten van Barclays zich positief over het aandeel hadden uitgelaten.